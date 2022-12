Odermatt impressionante: lo svizzero domina il super-G di Bormio, Innerhofer miglior azzurro

E’ un Marco Odermatt impressionante sulla Stelvio. Dopo il quarto posto nella discesa libera di ieri, lo svizzero domina il super-G di Bormio 2022 con una gara incredibile. Tante imprecisioni e un grave errore per il 25enne, che riesce comunque a fare velocità e recuperare chiudendo con il tempo di 1:29.27. Secondo posto per il vincitore di ieri Vincent Kriechmayr, che parte meglio dello svizzero ma perde tanto sul finale arrivando al traguardo con un ritardo di +0.64, e a completare il podio è un sorprendente Loic Meillard, autore di una grandissima gara chiusa in 1:30.49 a +1.22 dalla vetta. Ottimo anche Daniel Hemetsberger, sceso con il pettorale numero 27 e quarto al traguardo a 14 centesimi dal podio.

Brutta giornata per i colori azzurri. Dopo l’uscita di Dominik Paris con il pettorale numero uno, Mattia Casse commette un grave errore nella prima parte del tracciato che ha compromesso la sua gara, chiusa con un ritardo di +3.72. Il miglior azzurro è Christof Innerhofer, autore di una bella parte iniziale ma in difficoltà sul finale (2.80). Grandissima prestazione di Giovanni Franzoni, 22esimo a +3.38. A punti anche Matteo Marsaglia e Florian Schieder.

LA CLASSIFICA DEL SUPER-G DI BORMIO 2022

1 ODERMATT Marco (SUI) 1:29.27 KRIECHMAYR Vincent (AUT) +0.64 MEILLARD Loic (SUI) +1.22 HEMETSBERGER Daniel (AUT) +1.36 PINTURAULT Alexis (FRA) +1.40 CRAWFORD James (CAN) +1.51 ROGENTIN Stefan (SUI) +1.54 KILDE KILDE Aleksander Aamodt (NOR) +2.15 BABINSKY Stefan (AUT) +2.20 CAVIEZEL Gino (SUI) +2.26

18. INNERHOFER Christof (ITA) +2.80

22. FRANZONI Giovanni (ITA) +3.38

25. MARSAGLIA Matteo (ITA) +3.62

28. CASSE Mattia (ITA) +3.72

30. SCHIEDER Florian (ITA) +3.83

DNF PARIS Dominik

DNF FRANZOSO Matteo