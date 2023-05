NY Knicks-Miami Heat stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New York Knicks e Miami Heat, gara-5 della serie di playoff NBA 2022/2023. Spalle al muro i Knicks, che dopo aver perso entrambe le partite in Florida si trovano sotto 3-1 e per tornano a Manhattan per cercare di allungare una serie in cui di fatto sono stati in difficoltà sin dai primi minuti di gara-1. Fin qui è stata abbastanza netta la superiorità di Butler e compagni, sempre in pieno controllo della serie. Dovrà per forza di cose inventarsi qualcosa coach Thibodeau per provare ad invertire la direzione intrapresa. La palla a due è prevista per la notte italiana tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio all’01:30. Diretta esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.