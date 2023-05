Nuova sentenza Juventus: arriverà nel giorno del match contro l’Empoli

La nuova sentenza della Juventus arriverà nel tardo pomeriggio – con tutta probabilità, a meno di slittamento al giorno successivo – di lunedì 22 maggio, data nella quale è stata fissata l’udienza dalla Corte d’Appello Figc per rimodulare la sanzione nei confronti del club bianconero per la vicenda delle plusvalenze, così come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport. Una decisione che lascia l’amaro in bocca in tanti tifosi bianconeri, dal momento che sempre lunedì 22 maggio è in programma Empoli-Juventus, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, mentre pochi giorni dopo sarà la volta dello spareggio Champions contro il Milan.