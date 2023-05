NBA, Gallinari: “Il recupero procede bene, spero di rientrare in tempo per i playoff”

Danilo Gallinari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando delle sue condizioni fisiche ma anche dei playoff NBA: “Stiamo rispettando la tabella di marcia, per il momento sta andando tutto bene. Ero consapevole che la riabilitazione sarebbe stata difficile e i tempi molto lunghi, ma continuo a lavorare. La speranza resta ovviamente rientrare in tempo per i playoff, ma anche se siamo al secondo turno non sarà facile. Previsioni? Complicato farne, guardiamo settimana per settimana“.

Il Gallo ha poi elogiato i suoi compagni di squadra dei Boston Celtics: “Stanno disputando dei bellissimi playoff e ci auguriamo di andare avanti. Abbiamo dimostrato a più riprese di essere più forti di Philadelphia, le due sconfitte sono arrivate per degli episodi nel finale“. Infine, su James e Curry: “LeBron fisicamente è impressionante. E’ una leggenda, come lui ne nasce uno ogni 40-50 anni. Curry però ha rivoluzionato di più il gioco. Non ce ne sono tanti che possono tirare da quelle distanze“.