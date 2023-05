Napoli campione, Commisso scrive a De Laurentiis: “Felice per il Meridione”

Pioggia di complimenti per il Napoli, neo campione d’Italia. Fra i vari messaggi ricevuti, il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicato, su Twitter, quello del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Questo il testo: “Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città di Napoli e per il Napoli e soprattutto per te, che hai fatto tanti sacrifici in questi anni, lottando non solo contro gli avversari ma spesso anche contro critiche ingiuste. Grazie per aver riportato uno Scudetto nel nostro amato Meridione”.

Ricevo dall’amico Rocco Commisso e condivido

