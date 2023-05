MotoGP GP Francia 2023, Bagnaia: “Weekend insidioso, ma la pista mi piace”

“Sono contento di tornare a correre in Francia, dove l’atmosfera è sempre incredibile grazie ai numerosi tifosi – le parole del campione del mondo in carica – Le Mans è una pista che mi piace molto e dove lo scorso anno ero in lotta la vittoria, prima della caduta. Rispetto al 2022, quest’anno ci aspettano però temperature più basse ed è prevista pioggia tutto il weekend. Sarà un fine settimana insidioso dove importante sarà restare concentrati”. Pecco Bagnaia, reduce dal successo a Jerez, cerca un altro trionfo a Le Mans, pista sulla quale ha già vinto tre volte.

“Tornare a correre insieme alla Ducati in MotoGP è per me un’emozione indescrivibile, soprattutto perché lo farò su una pista dove nel 2020 ho ottenuto la mia ultima vittoria nel mondiale – ammette invece Petrucci, che prenderà il posto di Bastianini – Avrò l’onore di provare la moto Campione del Mondo. Sicuramente non sarà un weekend facile, considerando anche le condizioni meteo, ma in passato sul bagnato sono sempre stato competitivo. L’obiettivo comunque è quello di divertimi e fare un buon lavoro insieme alla squadra”.