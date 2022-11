Sempre più vicino al rientro in campo Romelu Lukaku, che scalpita. Il belga potrebbe scendere in campo già domani nel match contro il Marocco ai Mondiali di Qatar 2022, anche se non dal primo minuto. L’interista ha partecipato ieri all’allenamento senza avvertire alcun fastidio, siglando anche un gol nella partitella finale.