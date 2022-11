Mondiali Qatar 2022, il Ct dell’Iran Queiroz: “Congratulazioni agli Usa”

Il Ct dell’Iran, Carlos Queiroz, ha parlato dopo la sconfitta arrivata contro gli Usa ai Mondiali di Qatar 2022. Ecco le sue parole: “Congratulazioni agli Stati Uniti e in bocca al lupo per gli ottavi di finale del Mondiale. Nel primo tempo loro hanno iniziato meglio di noi, sono stati più veloci, avevano un miglior controllo della partita. Meritavano di segnare, non c’è dubbio. Nel secondo tempo è stato il contrario. Abbiamo chiuso gli spazi e abbiamo avuto occasioni, più di quelle che avevano avuto gli Stati Uniti nel primo tempo. Ma sfortunatamente, nel calcio, la squadra che non segna è punita. È semplice, la squadra che ha segnato nel primo tempo ha meritato di vincere”.