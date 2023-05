Milan, illuminato di rossonero il Burj Khalifa di Dubai

di Redazione 97

I tifosi milanisti nel mondo fanno sentire la propria voce in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter. Il Burj Khalifa, il più alto grattacielo del mondo, si è illuminato ieri sera di rossonero, dando il proprio contributo nella campagna “A light that never fades”, creata per accompagnare i tifosi milanisti nel mondo all’euroderby. L’accostamento cromatico tra il rosso e il nero della notte si concentra anche su Milano: in piazza Duomo è presente un’installazione luminosa e lo stadio Meazza, così come il vicino ippodromo, si sono illuminati di rosso. Ad aderire alla campagna è stato anche l’Istituto ciechi di Milano, che ha illuminato di rosso la propria sede ed è stato coinvolto in uno speciale servizio di audiodescrizione allo stadio San Siro creato per i tifosi con disabilità visiva.