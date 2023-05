Messi in Arabia Saudita? Van Basten boccia l’ipotesi: “Una scelta miserabile”

Un sì di Leo Messi ad un club dell’Arabia Saudita sarebbe una “scelta miserabile”. Lo ha detto Marco Van Basten, ex stella di Ajax e Milan, oggi commentatore tv in Olanda, a proposito della vicenda che riguarda il futuro di Leo Messi. Il campione argentino, secondo la stampa francese, sarebbe ad un passo dall’addio al Paris Saint-Germain per accasarsi ad un club saudita ancora ignoto. Sul canale sportivo dei Paesi Bassi ‘Ziggo Sport’ Van Basten non ha usato giri di parole: “Non capisco andare a giocare in Arabia Saudita per guadagnare un sacco di soldi che sono già stati guadagnati prima”. Per l’ex bomber “Messi deve fare le cose che ama, Messi deve essere il capo di se stesso”.