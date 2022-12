Maratona Sanremo 2022 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Sanremo 2022: ecco, di seguito, le informazioni per seguire l’appuntamento di running. La quinta edizione della Sanremo Marathon si svolgerà nella spettacolare cornice che dal Casinò di Sanremo si sviluppa lungo la città dei fiori e il parco costiero della Riviera dei Fiori. Il percorso attraverserà i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Ospedaletti, per 42 chilometri e 195 metri interamente sulla costa del Mar Ligure. Chi si aggiudicherà la vittoria e chi salirà sul podio? L’appuntamento con la partenza della maratona di Firenze è fissato per le ore 8.30 di domenica 4 dicembre. La gara non sarà visibile in diretta tv né streaming, ma Sportface.it vi terrà informati con i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato di giornata della maratona di Sanremo 2022.

PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE

09.00 Partenza maratona e mezza maratona (Pista di Atletica – Pian di Poma – Sanremo)

10:00 Partenza 10 km e Family Run

Dalle 12.00 Premiazioni (Pista di atletica Pian di Poma, Sanremo, Assoluti e a seguire premiazioni di categoria)