Judo, Mondiali Doha 2023: primo giorno senza medaglie per l’Italia

Prima giornata senza soddisfazioni in quel di Doha per l’Italia, che nel quarto giorno dei campionati Mondiali di judo non ottiene alcuna medaglia dopo i podi di Scutto, Giuffrida e Lombardo. Oggi erano impegnati Flavia Favorini nei 63 kg e Antonio Esposito negli 81 kg e sono stati estromessi da avversari di grande rilievo. In particolare, l’azzurra ha battuto la statunitense Golden per tre sanzioni al golden score però la venezuelana Barrios, numero otto del ranking, le ha imposto il disco rosso.

Per l’azzurro, invece, bella vittoria per ippon di sode tsuri komi goshi contro l’argentino Gil, ma contro il belga Matthias Casse, bronzo ai Giochi di Tokyo, si è arrivato al golden score, ma l’avversario dell’italiano ha piazzato un sasae tsuri komi ashi che non ha lasciato scampo. Giovedì nella quinta giornata in programma i 70 kg femminili, dove non gareggerà nessuna azzurra e i 90 kg maschili, dove invece in gara abbiamo Nicholas Mungai e Christian Parlati.