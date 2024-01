Highlights e gol Manchester City-Huddersfield 5-0: FA Cup 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 12

Il video con gli highlights di Manchester City-Huddersfield 5-0, sfida valida per il terzo turno di FA Cup. Tutto facile per i Citizens, che sbloccano la sfida dopo 33 minuti con il gol di Foden. Passano 4′ e Julian Alvarez fa 2-0. Nella ripresa l’autogol di Jackson, il secondo gol di Foden e la rete finale di Doku fissano il risultato sul definitivo 5-0. Gli uomini di Guardiola accedono così in scioltezza al turno successivo.