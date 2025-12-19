MotoGP, frecciata di Paolo Simoncelli a Bagnaia: c’entra Valentino Rossi

Paolo Simoncelli bacchetta Pecco Bagnaia dopo la stagione negativa in Ducati: c’entra anche Valentino Rossi.

Paolo Simoncelli ha analizzato in modo schietto la situazione di Pecco Bagnaia. Per il patron del team SIC58, il pilota Ducati avrebbe affrontato l’ultima stagione di MotoGP sottovalutando l’arrivo di Marc Marquez nel box. In un passaggio dell’intervista al Corriere della Sera, Simoncelli lega le difficoltà di Bagnaia anche all’influenza del gruppo di Valentino Rossi. A suo avviso, il due volte campione del mondo non era pronto a gestire una convivenza di quel livello, un aspetto che avrebbe pesato sul rendimento e su un’annata diventata via via più complicata.

Simoncelli duro sulla crisi di Bagnaia

La stagione 2025 di MotoGP non è stata semplice per Bagnaia con Ducati. Dopo un campionato in cui ha raccolto risultati altalenanti e un quinto posto finale nel mondiale piloti, il campione italiano ha chiuso la serie di gare con cinque ritiri consecutivi.

Nella sua ultima intervista, Simoncelli ha rimarcato il forte calo di Bagnaia, In particolare, ha fatto riferimento all’influenza del gruppo di Valentino Rossi attorno all’italiano, sostenendo che questa abbia portato Bagnaia a non valutare correttamente la forza di Marquez.

Paolo Simoncelli è stato netto su Pecco: “Speriamo che si sia sistemato con il cervello. Non era preparato ad un compagno così forte. Pecco viene dal gruppo di Valentino e a forza di ascoltare tutte le cose che si dicono in quel gruppo ha sottovalutato Marquez. L’anno prima aveva perso il mondiale vincendo 11 gare. Ha pensato: ‘Mi basterà solo cadere meno’. Ma Marc in pista è una bestia e lo ha mandato in crisi”.