Rugby protagonista nel weekend su Sky e NOW: derby Benetton-Zebre e big match Bordeaux-Tolone

Dallo United Rugby Championship al Top 14 francese, un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di palla ovale, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La palla ovale torna a essere grande protagonista nella Casa dello Sport di Sky con un fine settimana ricco di rugby internazionale, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Tra derby italiani, sfide ad alta intensità e il meglio del campionato francese, il programma promette spettacolo e qualità.

United Rugby Championship: il derby italiano

Il primo grande appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, quando la 7ª giornata dello United Rugby Championship propone il sempre atteso derby italiano.

Alle 15.00, la Benetton Treviso ospita le Zebre in una sfida che va oltre la classifica, mettendo in palio orgoglio, identità e punti pesanti per la stagione. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max e NOW.

Sempre sabato, alle 17.00, spazio a una delle rivalità più accese del rugby sudafricano con Sharks-Bulls, incontro che chiude il programma di giornata dello URC, ancora una volta live su Sky Sport Max e NOW.

Top 14: il grande rugby francese

Il weekend di rugby su Sky si chiude con uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo. Domenica 21 dicembre alle 21.05, per la 12ª giornata del Top 14, riflettori puntati su Bordeaux-Tolone, big match del campionato francese trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

Una sfida tra due formazioni di altissimo livello, che rappresenta al meglio l’intensità, la fisicità e il talento del rugby transalpino.

Copertura totale Sky Sport

Come sempre, il racconto del fine settimana sarà arricchito da notizie, interviste e highlights su Sky Sport 24, oltre agli approfondimenti su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, per seguire il grande rugby da ogni angolazione.

Programmazione rugby su Sky e NOW

Sabato 20 dicembre

Benetton Treviso – Zebre

Ore 15.00 – Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Pierantozzi / Fusetti

Sharks – Bulls

Ore 17.00 – Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Malpezzi / Frati

Domenica 21 dicembre