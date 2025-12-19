F1, Minardi attacca Vasseur: parole durissime contro il team principal della Ferrari

Gian Carlo Minardi non le manda a dire: l’ex numero uno della scuderia di Faenza usa parole forti nei confronti di Frederic Vasseur.

Gian Carlo Minardi, figura storica del motorsport italiano, è intervenuto senza filtri sulle colonne del Quotidiano Sportivo, dando un giudizio netto sull’operato di Frédéric Vasseur in Ferrari. Zero vittorie, un netto passo indietro nel Mondiale Costruttori e una comunicazione giudicata contraddittoria sono i punti su cui l’ex team principal di Faenza ha concentrato la sua analisi.

Minardi attacca Vasseur

La stagione della Ferrari si è chiusa senza successi e con un arretramento evidente in classifica. La Scuderia di Maranello ha infatti chiuso al quarto posto nel Mondiale Costruttori, dopo aver terminato seconda dodici mesi prima. Un risultato che inevitabilmente chiama in causa la gestione tecnica e strategica del team, guidato da Frédéric Vasseur da gennaio 2023.

Gian Carlo Minardi, fondatore e storico numero uno della scuderia di Faenza, protagonista in Formula 1dal 1985 al 2005, ha rilasciato delle dichiarazioni dirette al Quotidiano Sportivo in merito al team principal della Ferrari: “Fossi in lui cercherei di imparare finalmente l’italiano. In un gruppo di lavoro competitivo non di rado l’empatiavale quanto se non più di un aumento di stipendio”.

Minardi punta poi il dito sulla gestione della comunicazione esterna e sulle dichiarazioni rilasciate nel corso della stagione, giudicate poco coerenti con le scelte tecniche effettivamente adottate: “Al suo posto starei più attento alle esternazioni pubbliche, per mesi ha garantito che stavano lavorando sulla SF-25 per migliorarla e invece in autunno ha raccontato che già da aprile avevano deciso di interrompere lo sviluppo per puntare tutto sul 2026. Un po’ incongruo, no?”.