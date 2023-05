Giro d’Italia 2023, Leknessund: “Lotterò per tenere la maglia rosa a lungo”

Andreas Leknessund, corridore del Team DSM e leader della classifica generale, ha commentato ai microfoni della Rai la quinta tappa del Giro d’Italia, la Atripalda-Salerno: “Il meteo è stato freddo ma ho cercato di divertirmi e godermi questa prima giornata in maglia rosa. Per la squadra è stato bellissimo, il finale è stato convulso ma per fortuna è andato tutto bene. La caduta nel finale? Ero nel secondo gruppo, ma i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro e anche le altre squadre degli uomini di classifica hanno collaborato e ci hanno aiutato a ricucire il gap”.

Sulla maglia rosa, ha poi dichiarato: “Maglia rosa? Cercherò di tenerla il più possibile, non sarà facile e lotterò per conservarla a lungo, sarebbe un sogno riuscirci fino alla cronometro di Cesena“.