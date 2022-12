Gigante maschile Alta Badia 2022: Odermatt illumina la Gran Risa, Della Vite ancora il miglior azzurro

Marco Odermatt trionfa nel secondo slalom gigante in Alta Badia, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Lo svizzero illumina la Gran Risa conquistando “la più bella vittoria di sempre”. Due manche ben disputate, tanti rischi nella seconda dove ha chiuso con il tempo totale di 2:38.27 battendo di due decimi Henrik Kristoffersen, che sale sul secondo gradino del podio in 2:38.47. Torna nelle prime tre posizioni Zan Kranjec, che recupera una posizione rispetto alla prima manche firmando una parte finale di seconda manche pazzesca, dove ha chiuso in 2:39.19 agganciando l’ultimo gradino del podio.

In casa Italia il migliore è ancora Filippo Della Vite, che fa ancora meglio di ieri (17esimo) chiudendo al X posto con il tempo di 2:41.22, a +X dalla vetta. Il classe 2001 parte male perdendo tanti decimi su Maes momentaneamente primo; grande recupero nel secondo settore ma ancora qualche decimo perso sul finale. Conferma la 27esima posizione della prima manche Giovanni Borsotti,

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE ALTA BADIA

1. M. Odermatt (SUI) 2:38.27

2. H. Kristoffersen (NOR) +0.20

3. Z. Kranjec (SLO) +0.92

4. L. Meillard (SUI) +1.32

5. A. Schmid (GER) +1.38

6. A. Pinturault (FRA) +1.41

7. M. Schwarz (AUT) +1.42

8. F. Zubcic (CRO) +1.77

9. R. Haaser (AUT) +2.31

10. R. Radamus (USA) +2.61

14. F. Della Vite (ITA) +2.95

24. G. Borsotti (ITA) +3.80