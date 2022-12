Fritz-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Diriyah Tennis Cup 2022

Taylor Fritz sfiderà Daniil Medvedev nella finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al Diriyah (Arabia Saudita). Nell’atto conclusivo della kermesse saudita si sfideranno le teste di serie numero due e quattro. Il russo ha superato in due set prima Zverev e poi Wawrinka, mentre lo statunitense ha sconfitto Hurkacz e Norrie. Secondo i bookmakers sarà Medvedev a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù dell’unico precedente che l’ha visto trionfare. In palio il titolo, ma soprattutto un assegno da un milione di dollari.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Fritz e Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 10 dicembre). I due giocatori sono pianificati alle ore 1). I telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Fritz e Medvedev. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ed accompagnerà i propri lettori con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.