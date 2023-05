Fiorentina-Basilea in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Basilea, valevole per la semifinale d’andata di Conference League 2022/2023. Dopo anni i viola tornano a giocarsi una sfida importante a livello europea. E’ il penultimo atto della Conference e la squadra di Vincenzo Italiano nel corso di questi ultimi mesi senza dubbio ha elevato il suo status di potenziale favorita di questa competizione. Cabral e Jovic sono capocannonieri e puntano ad indirizzare questo duplice appuntamento sin dalla gara d’andata. La sfida è in programma domani, giovedì 11 maggio alle ore 21:00 allo stadio Franchi di Firenze. Non è prevista una diretta tv in chiaro della partita, che sarà visibile solamente tramite abbonamento su Sky Sport e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW.