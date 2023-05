F1, GP Imola Emilia-Romagna 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il sesto appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Imola 2023 in Emilia Romagna: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della sesta gara del Circus che si corre in Italia sullo storico circuito che tante volte è stato protagonista di grandi pagine del motorsport e anche purtroppo di alcune tragedie. Fascino old style e primo dei due appuntamenti nel Bel Paese: chi riuscirà a trionfare? Di seguito vi proponiamo allora l’intero palinsesto con gli orari che tornano quelli canonici nel primo vero appuntamento europeo.

Venerdì 19 maggio alle ore 13.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 20 maggio alle ore 12.30 spazio alle prove libere 3, dunque alle ore 16 le attesissime qualifiche, mentre la gara è fissata alle ore 15 domenica 21 maggio. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. In più, in ottemperanza alla legge Melandri, su TV8 qualifiche e gara saranno visibili in chiaro e in diretta. Sportface.it infine come sempre vi proporrà la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara. Ecco il riepilogo.

Venerdì 19 maggio 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2

Sabato 20 maggio 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 3

ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 21 maggio 2023

ore 15.00 Gara