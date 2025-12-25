Antonelli in Ferrari, lo scambio con Leclerc stravolge la F1

Ipotesi pazza in Formula 1, presto Kimi Antonelli correrà con il team italiano e Charles Leclerc con quello tedesco.

Da quanti anni un pilota italiano non vince una gara in Formula 1 correndo su una vettura italiana? Ve lo diciamo noi, senza che chiediate a ChatGPT. L’ultima volta, è stata nel 1985 quando Michele Alboreto al GP di Germania trionfò su una Ferrari. Quel momento di 40 anni fa circa non si è più ripetuto, un po’ perché le squadre italiane non hanno mai schierato molti piloti italiani negli anni, un po’ per il dominio di Mercedes e Red Bull degli ultimi 10 anni e passa.

Lo sport italiano sembra aver ritrovato qualche speranza con Kimi Antonelli, giovane talento in forze alla Mercedes che quest’anno, ha ottenuto ottimi risultati: diversi podi, tra cui lo splendido terzo posto in Canada, qualche insicurezza naturale vista la sua giovane età, ma soprattutto, la sensazione che quella di Kimi non sia una carriera destinata a nascere e finire in pochi anni.

Ora, come abbiamo notato Antonelli non corre in un team italiano. Ma la speranza che in futuro possa approdare all’unico team al cento per cento italiano ancora in gara, ossia la Ferrari, e risollevare le sue sorti è ormai nata nei tifosi ed è impossibile che sia sradicata facilmente. L’atleta ha davanti a se tanti anni e non possiamo escludere che il prossimo sia quello di una svolta in questa direzione.

Antonelli in Ferrari, lo scambio pazzo!

Prima domanda importante, ma Antonelli in Ferrari ci verrebbe? Il bolognese, tentato da una domanda simile nel corso della stagione, ha risposto alla stampa che naturalmente sarebbe una grande emozione ma che nel presente, è concentrato sul suo impegno contrattuale con Mercedes. E poi, chi dovrebbe andare via da Ferrari per fargli posto? Uno scenario fantasioso ma nemmeno troppo, apre a questa possibilità.

Come hanno notato già vari esperti citando le sue dichiarazioni molto chiare nel corso della stagione, pare che Charles Leclerc non sia molto soddisfatto, in Ferrari. Gli anni passano e il pilota, nonostante il suo indiscutibile talento, è riuscito a lottare attivamente per il titolo solo una volta, nel 2022, senza neanche riuscire ad accaparrarselo. Se il 2026 sarà una brutta replica del 2025, la corte che team come Aston Martin fanno al pilota monegasco potrebbe diventare una sirena a cui resistere è impossibile.

A quel punto si aprirebbe un vuoto difficile da colmare: se quella di Lewis Hamilton è stata soprattutto un’operazione di Marketing per attirare attenzione mediatica su Ferrari, pensate a come impazzirebbero tifosi e sponsor se quel vuoto venisse riempito da Antonelli. Il primo pilota italiano a correre in Ferrari dopo tanti anni. Scenari fantasiosi, come abbiamo accennato già. Ma lungi dall’essere irrealizzabili già l’anno prossimo.