Eintracht Francoforte, ufficiale: a fine stagione via il tecnico Glasner

Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, lascerà il club tedesco a fine stagione, per la precisione dopo la finale di Coppa di Germania contro il Lipsia. Il quarantottenne tecnico austriaco siede su questa panchina dal 2021 e con lui lo scorso anno arrivò lo storico trionfo in Europa League, mentre in questi ultimi mesi la squadra sta faticando parecchio, con 12 punti in 14 gare del girone di ritorno.