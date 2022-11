Thompson/Purcell-Mektic/Pavic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Thompson/Purcell e Mektic/Pavic si affronteranno nel doppio decisivo di Australia-Croazia, prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Sfida di grande livello a Malaga, dove viene riproposta la finale del torneo di Wimbledon. Sui prati di Church Road s’impose il duo australiano, che sollevò il primo slam in carriera ma per via dei punti non assegnati non riuscì a qualificarsi per le Atp Finals. A Torino c’era invece la coppia croata, che ha vinto quattro match di fila prima di arrendersi in finale a Ram/Salisbury. Nessuna delle due coppie è scesa in campo nel confronto di quarti di finale in quanto le rispettive nazioni hanno archiviato la partica già dopo i due singolari. Chi avrà la meglio stavolta?

Le due coppie di doppio scenderanno in campo oggi (venerdì 25 novembre) con inizio fissato come terzo match dalle ore 16:00 (al termine dei due singolari). Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La sfida può essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) sia su Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il doppio decisivo di Australia-Croazia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale ed accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine della partita.