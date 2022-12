Diffidati Argentina-Croazia: gli argentini a rischio squalifica per l’eventuale finale

I diffidati di Argentina-Croazia, ecco gli argentini a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale dei Mondiali di Qatar 2022. Le ammonizioni accumulate nel corso del torneo vengono resettate a partire dai quarti di finale. Per questo, non ci sono giocatori diffidati. Appuntamento alle ore 20 di questa sera, martedì 13 dicembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI