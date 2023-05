Dani Alves resta in carcere: respinta la richiesta degli avvocati

Niente da fare per Dani Alves, che resterà in carcere. E’ stata respinta la richiesta dei legali di rilasciare l’ex giocatore tra le altre di Barcellona, Juventus e Psg in attesa del processo. Il brasiliano è dietro le sbarre da oltre 100 giorni, l’accusa nei suoi confronti di stupro nei confronti di una ragazza che ha sostenuto di essere stata violentata in una discoteca di Barcellona la notte prima di capodanno. L’ex terzino, dopo aver negato di conoscere la vittima, ha poi ammesso di avere avuto un rapporto sessuale, sostenendo però che questo fosse consensuale.