Coni, Malagò: “Pallavolo, Goggia e nuota le imprese del 2022. Finale del Mondiale la più bella di sempre”

“Le tre imprese sportive che mi hanno emozionato di più nel 2022? Direi quelle inaspettate. L’impresa della pallavolo dopo Tokyo, con il titolo mondiale maschile e gli altri successi giovanili, ma anche la vittoria di Sofia Goggia con il braccio messo in quel modo è stata impressionante. La terza direi la stagione del nuoto, tra staffetta, le vittorie di Ceccon e quelle di Gregorio Paltrinieri che è sempre di più un fenomeno assoluto”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sulle vittorie più belle dello sport italiano nell’anno solare che sta per concludersi.

Queste invece le sue parole in merito alla finale dei Mondiali di Qatar 2022 appena conclusosi: “All’inizio le partite non le vedevo un po’ per rabbia per l’esclusione dell’Italia e un po’ perché non avevo tempo. Certo, la finale è stata uno spot per il calcio e per il Mondiale. Partita più bella della storia del calcio? No, questo no. Per essere bella bisogna giocarla in due e fino al 79′ non mi sembrava fosse così. Diciamo che è stata la finale di un campionato del mondo più bella di sempre”.