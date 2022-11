I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai alle porte. Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre un mese di grandi emozioni con sessantaquattro partite che stabiliranno chi sarà la squadra campione del Mondo. L’evento più atteso del pianeta calcistico sta per cominciare e la maggior parte dei tifosi non vedono l’ora che lo spettacolo cominci. Ma a che ora si giocano le partite e quante ore di fuso orario ci sono con il Qatar? Ecco tutte le informazioni per seguire bene la rassegna iridata e programmare le proprie giornate tenendo conto degli orari delle varie partite.

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE PARTITE E LA GUIDA TV

ORARI DELLE PARTITE FASE A GIRONI – La partita inaugurale, Qatar-Ecuador, si disputerà alle ore 17 di domenica 20 novembre e per quel giorno ci sarà solamente quella partita. L’indomani invece ci saranno tre partite alle ore 14, alle ore 17 e alle ore 20. Mentre da martedì si comincerà con ben quattro match al giorno: ore 11, ore 14, ore 17 e ore 20. Questo per le prime due giornate mentre alla terza, quando si dovrà giocare in contemporanea, le partite sono state programmate alle ore 16 e alle ore 20.

ORARI DELLE PARTITE ELIMINAZIONE DIRETTA – Per gli ottavi di finale e i quarti di finale gli orari sono identici all’ultima giornata della fase a gironi: ore 16 e ore 20 per le emozioni della fase diretta. Due partite al giorno sia per gli ottavi che per i quarti che dunque finiranno rispettivamente in quattro e due giorni. Le semifinali si disputeranno entrambe alle ore 20.

LE FINALI – Discorso diverso invece per le due finali di sabato 17 e domenica 18 dicembre: tutte e due le partite che stabiliranno i primi quattro posti della rassegna iridata si disputeranno alle ore 16 italiane.

FUSO ORARIO – Il Qatar, rispetto all’Italia, è due ore avanti. Dunque gli orari locali dei match saranno i seguenti: 13, 16, 18, 19 e 22. Invece in Italia saranno rispettivamente le 11, le 13, le 16, le 17 e le 20.