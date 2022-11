La guida tv completa per seguire integralmente i Mondiali di Qatar 2022 che scatteranno domenica 20 novembre. L’attesa è finita: chi diventerà campione del Mondo? Trentadue squadre, sessantaquattro partite per un sogno: vincere il Mondiale ed entrare nella storia del calcio. I diritti tv, in Italia, sono in esclusiva della Rai che trasmetterà tutte le partite interamente e integralmente sui propri canali (dividendosi tra Rai 1, Rai 2 e Raisport). Con pre partita, post partita e approfondimenti. Di seguito il calendario completo, con tutti gli orari e i canali delle partite.

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

FASE A GIRONI

IL REGOLAMENTO DEI MONDIALI

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Qatar vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

Inghilterra vs Iran (Gruppo B, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Senegal vs Olanda (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Stati Uniti vs Galles (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

Argentina vs Arabia Saudita (Gruppo C, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Danimarca vs Tunisia (Gruppo D, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Messico vs Polonia (Gruppo C, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Francia vs Australia (Gruppo D, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Marocco vs Croazia (Gruppo F, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Germania vs Giappone (Gruppo E, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Costa Rica (Gruppo E, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Canada (Gruppo F, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Svizzera vs Camerun (Gruppo G, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Uruguay vs Corea del Sud (Gruppo H, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Portogallo vs Ghana (Gruppo H, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Brasile vs Serbia (Gruppo G, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Galles vs Iran (Gruppo B, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Qatar vs Senegal (Gruppo A, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Olanda vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

SABATO 26 NOVEMBRE

Tunisia vs Australia (Gruppo D, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Polonia vs Arabia Saudita (Gruppo C, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Argentina vs Messico (Gruppo C, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Giappone vs Costa Rica (Gruppo E, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Marocco (Gruppo F, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Croazia vs Canada (Gruppo F, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Germania (Gruppo E, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Camerun vs Serbia (Gruppo G, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Corea del Sud vs Ghana (Gruppo H, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Brasile vs Svizzera (Gruppo G, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Portogallo vs Uruguay (Gruppo H, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Ecuador vs Senegal (Gruppo A, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Olanda vs Qatar (Gruppo A, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Galles vs Inghilterra (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Iran vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Australia vs Danimarca (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Tunisia vs Francia (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Polonia vs Argentina (Gruppo C, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Arabia Saudita vs Messico (Gruppo C, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

Croazia vs Belgio (Gruppo F, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Canada vs Marocco (Gruppo F, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Giappone vs Spagna (Gruppo E, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY

Costa Rica vs Germania (Gruppo E, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Ghana vs Uruguay (Gruppo H, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Corea del Sud vs Portogallo (Gruppo H, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Serbia vs Svizzera (Gruppo G, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY

Camerun vs Brasile (Gruppo G, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

OTTAVI DI FINALE

SABATO 3 DICEMBRE

Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O1)

Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O2)

DOMENICA 4 DICEMBRE

Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O3)

Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O4)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O5)

Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O6)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O7)

Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O8)

QUARTI DI FINALE

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Vincente O5 vs Vincente O6 (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF1)

Vincente O1 vs Vincente O2 (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF2)

SABATO 10 DICEMBRE

Vincente O7 vs Vincente O8 (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF3)

Vincente O3 vs Vincente O4 (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF4)

SEMIFINALI

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Vincente QF2 vs Vincente QF1 (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MERCOLEDI 14 DICEMBRE

Vincente QF4 vs Vincente QF3 (ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

FINALI

SABATO 17 DICEMBRE

Finale 3°/4° posto (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

DOMENICA 18 DICEMBRE

Finale 1°/2° posto (ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K