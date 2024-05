Challenger Cagliari 2024, programma e ordine di gioco venerdì 3 maggio con Musetti e Darderi

Il programma e l’ordine di gioco con le partite di venerdì 3 maggio al torneo Atp Challenger 175 di Cagliari 2024. Sui campi in terra rossa del capoluogo sardo prosegue il percorso nel tabellone di singolare, con Luciano Darderi e Lorenzo Musetti ultimi due azzurri rimasti in corsa. Il primo a scendere in campo sarà il carrarino, opposto al portoghese Nuno Borges. In serata, invece, Luciano Darderi attende il vincente di Tiafoe-Coria.

IL PROGRAMMA DI GIOCO

Ore 12:00 – (6) Fucsovics vs Galan

a seguire – (7) Borges vs (2) Musetti

a seguire – Navone vs Nava

a seguire – (1) Tiafoe o Coria vs (8) Darderi