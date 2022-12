Biathlon, Mass start femminile Annecy-Le Grand Bornard 2022: vince Hauser, Wierer 12esima

Hauser fa saltare il banco e toglie la gioia della vittoria alla pattuglia francese. Nella mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard, tappa valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023, è l’austriaca a trovare una gara quasi perfetta e a trionfare davanti alle padroni di casa Julia Simon e Anais Chevalier. Gara sotto gli standard per le italiane: Dorothea Wierer sbaglia per due volte al poligono e chiude dodicesima con quasi un minuto di ritardo mentre Lisa Vittozzi commette addirittura cinque errori ed al traguardo è ventitreesima, a due minuti dalla testa della gara.

Primo poligono non selettivo con Dorothea che trova lo zero e prova a rimanere in scia mentre Vittozzi manca due bersagli e di fatto è già fuori dai giochi. Dopo due poligoni al comando c’è la svedese E.Oeberg, la francese A. Chevalier, l’austriaca Hauser e la norvegese Tandrevold. Dorothea Wierer riesce a rimanere attaccata al gruppo trovando un altro zero e si piazza quinta a 4-5 secondi dalla vetta. Lisa invece ne manca altri due ed è ultima. A far la differenza i due poligoni in piedi: le sorelle Chevalier volano al comando, Magnusson crolla sugli sci mentre Wierer sbaglia due volte, una ad ogni poligono in piedi, e si gioca la possibilità di podio. Ma nel quarto e ultimo poligono a trovare il jolly è l’austriaca Hauser che approfitta degli errori delle sorelle Chevalier, trova lo zero e fugge via al comando. Complice anche un ultimo giro straordinario vince in solitaria davanti a Simon, grande rimonta la sua, e ad A. Chevalier. Wierer crolla sugli sci e termina dodicesima mentre Vittozzi in piedi sbaglia una volta e rimonta sette posizioni terminando ventitreesima.

LA CLASSIFICA FINALE

L.T. Hauser (AUT) 33:54.1 J.Simon (FRA) +12.3 A.Chevalier (FRA) +14.3 E. Oeberg (SWE) +15.8 S. Chauveau (FRA) +22.6 L. Jeanmonnot (FRA) +27.2 A. Magnusson (SWE) +30.4 C. Chevalier (FRA) +32.4 R. Femsteinevik (NOR) +47.9 I.L. Tandrevold (NOR) +51.5

12. Dorothea Wierer (ITA) +53.0

23. Lisa Vittozzi (ITA) +1:55.0