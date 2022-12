Betis-Atalanta in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Betis-Atalanta, impegno amichevole per gli uomini di Gasperini. Dopo le belle vittorie ai danni di Eintracht Francoforte e Nizza, i nerazzurri vogliono chiudere alla grande il periodo pre-natalizio. Un’altra sfida internazionale e di alto livello, contro il Betis che sta facendo bene in Europa League e che pochi giorni fa ha fermato anche l’Inter sul proprio campo in un altro test di preparazione. La sfida è in programma venerdì 23 dicembre alle 17:00. Il match sarà trasmesso su Dazn.