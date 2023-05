Bayer Leverkusen, Diaby pronto per la Roma: “Faremo di tutto per andare in finale”

“Sarà una grande partita. Entrambe le squadre lotteranno per vincere e in più sappiamo quanto sono forti i club italiani in questo momento. Mi aspetto una grande partita perché conosciamo la Roma, il suo allenatore e i suoi tifosi appassionati. Anche noi avremo bisogno dei nostri tifosi. Loro ci motiveranno a giocare due grandi partite per raggiungere la finale per loro”. Lo ha detto esterno offensivo del Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, al sito ufficiale dell’Uefa a due giorni dalla semifinale d’andata di Europa League contro la Roma: “La squadra sta giocando bene e stiamo andando nella direzione giusta; per questo siamo riusciti a risalire la classifica della Bundesliga e a raggiungere la semifinale di Europa League. Sappiamo di meritare di essere qui. Siamo riusciti a giocare grandi partite quando è servito. Raggiungere le semifinali non è un’impresa da poco, visto che il club non raggiungeva questa fase in Europa da molto tempo. Ci meritiamo di essere qui e faremo di tutto per raggiungere la finale”.