Barcellona, Busquets all’addio: “È il momento di andar via”

Sergio Busquets ha ufficialmente annunciato che lascerà il Barcellona al termine della stagione in corso. “E’ arrivato il momento, questa sarà la mia ultima stagione al Barça. E’ stato un percorso indimenticabile, sin da bambino guardavo le partite sognando di vestire questa maglia e giocare in questo stadio, poi la realtà ha superato tutto quello che si può sognare”, spiega il 34enne centrocampista di Sabadell.

“Chi avrebbe mai immaginato di vivere 15 stagioni con il miglior club del mondo, quello della mia vita, del quale sono e sarò sempre tifoso e socio, ne sono stato il capitano superando le 700 partite, è stato un onore, un sogno, un orgoglio, ma tutto ha un inizio e una fine. Non è stata una decisione facile, ma è arrivato il momento. Ringrazio tutte le persone con cui ho vissuto tutti questi anni tra scherzi, chiacchiere, allenamenti, partite, momenti tristi e di festa. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno, la mia famiglia che mi è stata sempre vicina nei momenti belli e in quelli brutti”, si legge nel saluto del centrocampista spagnolo.

Ora si attende di conoscere il futuro di Busquets, anche se per la stampa catalana al momento ci sono tre offerte che arrivano dall’Arabia Saudita (da Al-Shabab, dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dall’Al-Hilal, il club che sogna anche Leo Messi) e una dagli Stati Uniti, in particolare dall’Inter Miami.