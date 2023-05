Atletica, Tortu torna a gareggiare sui 100 metri al meeting di Savona

Filippo Tortu torna a gareggiare sui 100 metri in occasione della 12esima edizione del Meeting Internazionale citta’ di Savona, in programma mercoledì 24 maggio. “Sono contento di tornare a gareggiare sui 100 metri dopo 11 mesi dall’ultima uscita in gara e in un meeting che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni”, ha annunciato il velocista azzurro, che prosegue la sua stagione. Dopo la staffetta corsa a Firenze correrà i 200 a Nairobi, prima di Savona.