Favolosa Brignone, l’Italia può esultare: non ci sono più dubbi

Federica Brignone è pronta per le Olimpiadi? Cosa dicono i medici? E chi si è allenato con lei? Tutte le ultime informazioni.

L’infortunio subito da Federica Brignone ad aprile dello scorso anno è stato una vera bastonata sia per la carriera dell’atleta 35enne, sia per la comunità italiana del mondo degli sport invernali. Con diversi ori ottenuti in numerose manifestazioni sportive di rilievo tra cui un Olimpiade, la Brignone è sicuramente una delle atlete che avremmo aspettato con maggiore ansia alle Olimpiadi casalinghe di Cortina.

La frattura al piatto tibiale, purtroppo, aveva praticamente messo una grossa X sulla speranza di vedere l’atleta azzurra inforcare gli sci in questa manifestazione davanti all’affezionato pubblico casalingo. Parliamo al passato, perché da qualche tempo la donna è tornata ad allenarsi con il gruppo azzurro che si prepara a Milano Cortina e, a quanto pare, il suo recupero procede in modo spedito e lineare. La possibilità che ci sia, seppur non in forma perfetta, è quindi ora più concreta che mai.

La domanda che tutti si pongono è, Federica Brignone può farcela a prendere parte alle Olimpiadi? E in quale stato di forma? Tutti sperano che possa esserci al meglio delle sue condizioni fisiche. Ma sentiamo cosa dicono gli esperti in merito, inclusi gli atleti che si sono allenati con lei e, cosa più importante, come si sente la stessa sciatrice in merito a questa manifestazione imminente.

Come se la cava la Brignone negli ultimi allenamenti

Da qualche giorno, la Brignone è tornata a sciare forte e con gli sci lunghi anche assieme alle compagne di allenamento come ha confermato anche il Presidente del CONI Luciano Bonfigliolo: “La prima medaglia l’abbiamo già vinta”, una frase che lascia intendere un recupero molto importante da parte della sciatrice. Anche l’ex atleta Paolo Della Chiesa che ha seguito uno dei primi allenamenti dopo la prima fase della riabilitazione ha avuto parole molto positive sulla sciatrice.

“Tornare a sciare forte sul duro è impressionante. Al di là dei risultati quello che ha fatto è straordinario”, la sua analisi sportiva. E la diretta interessata come si sente? “è stato bello, perché è andata molto bene. Anzi, ho visto che per la gamba mi viene più facile fare superG che gigante. È anche meno impegnativo fisicamente, quindi mi sono divertita tantissimo”, le prime sensazioni rilevate durante le prove.

Insomma le premesse per un rientro in extremis alle Olimpiadi, a prescindere dai risultati, ci sono tutte. Con circa un mese di tempo poi, visto che la manifestazione sportiva inizierà il 4 febbraio, il tempo per rientrare non manca. Speriamo che la sciatrice riesca a completare quello che finora, è stato un percorso di recupero impressionante.