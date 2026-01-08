Cremonese beffata, il Cagliari rimonta: finisce 2-2 allo Zini

Grigiorossi avanti di due reti ma ripresi nella ripresa: il successo manca da cinque gare. I sardi reagiscono con carattere e strappano un punto pesante in chiave salvezza.

Sfuma il ritorno alla vittoria per la Cremonese, che allunga a cinque la serie senza successi dopo il 2-2 casalingo contro il Cagliari. I grigiorossi partono forte e sbloccano il match dopo appena quattro minuti sfruttando un errore di Mina: Vardy recupera palla e serve Johnsen, che firma l’1-0. La scelta a sorpresa di Nicola paga subito, con il norvegese libero di muoversi tra le linee e creare superiorità.

Errori rossoblù e 2-0

Il Cagliari fatica a entrare in partita anche per alcune scelte tattiche che non convincono, in particolare lo spostamento di Palestra sulla sinistra, che ne limita l’efficacia. La manovra degli isolani è lenta e al 28’ arriva il raddoppio: errore di Luperto, ripartenza guidata da Bonazzoli e assist per Vardy, che sigla il 2-0. Solo nel finale di primo tempo i rossoblù danno segnali di risveglio, con Rodriguez che costringe Audero all’intervento.

Ripresa: cambia l’inerzia

All’intervallo la Cremonese sceglie un atteggiamento più prudente, mentre il Cagliari alza il baricentro. Pisacane cambia subito volto alla squadra inserendo Esposito e, nell’arco di venti minuti, modifica l’assetto passando al 4-2-3-1 con Kilicsoy alle spalle di Borrelli. La risposta è immediata: i sardi aumentano il possesso e prendono il controllo del gioco.

La rimonta rossoblù

Il gol che riapre la partita arriva al 51’: sponda di Borrelli e rasoterra preciso di Adopo per il 2-1. Il Cagliari insiste, vede annullarsi una rete a Esposito al 69’ e spreca con Zappa e Borrelli. La spinta però viene premiata: su lancio di Mazzitelli, Trepy controlla e conclude con qualità, firmando il 2-2 con una giocata decisiva.

Finale ricco di episodi

Nel finale il Cagliari rischia l’inferiorità numerica per un’espulsione inizialmente comminata a Luperto, poi revocata dopo l’intervento del Var. Si resta in undici contro undici e, nel lungo recupero, è la Cremonese ad avere la palla del match: Vandeputte si presenta solo davanti a Caprile ma calcia a lato, sprecando il possibile gol-vittoria.

Classifica e prospettive

Il match termina in parità: la Cremonese chiude il girone d’andata a quota 22 punti, mentre il Cagliari sale a 19. Un pareggio prezioso per i sardi, che dopo una rimonta di carattere tornano a +6 sulla zona retrocessione.