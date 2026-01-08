2026 da sogno per la Ferrari: l’annuncio fa impazzire i tifosi

I veri fans di Ferrari impazziscono di gioia. Accadrà quest’anno, non c’è disponibilità per molte persone quindi conviene affrettarsi.

Il prossimo anno sarà un giro di boa per Ferrari che deve necessariamente riprendere per i capelli un ciclo sportivo che si mette sempre peggio. Il progetto di Frederic Vasseur deve iniziare a prendere vita, Leclerc e Hamilton devono trovarsi sotto mano una vettura competitiva o una SF-26 in grado di portare a casa anche solo il Titolo Costruttori ed i tifosi meritano risposte alle loro speranze.

Parlando proprio di sostegno dei tifosi, questo non è mai mancato negli ultimi anni nonostante i risultati. I raduni di Ferrari sono sempre pieni di supporters, il merchanidise della scuderia va a ruba – al punto che molti falsari tentano di replicarlo per guadagnarci soldi – e in generale, la fiducia nel team non manca. Non è soltanto per la tradizione del brand: anche le operazioni di marketing e le collaborazioni con grandi aziende hanno contribuito a questa condizione.

L’arrivo di Hamilton in squadra? Non avrà portato grandi risultati sportivi per adesso, tuttavia, è stato un richiamo incredibile per sponsor e intesa commerciale con altri marchi. C’è però un pilota che si è ritirato dalle corse da anni che continua ad esercitare ancora più fascino sui grandi brand con cui Ferrari avvia delle collaborazioni. Indovinato, si tratta di Michael Schumacher…

Arriva il nuovo prodotto per i veri tifosi

Da anni Ferrari, colosso del mondo dei motori, lavora strettamente con LEGO, un altro colosso ma del mondo dei mattoncini giocattolo. Anche per il 2026 ci sarà una grande novità che vede i due brand collaborare: la casa scandinava produttrice di balocchi ha annunciato l’arrivo di un set ispirato ad una delle più grandi stagioni di recente memoria della squadra italiana, con il benestare della stessa, è chiaro. Peccato solo sia in ritardo per il Natale…

Non ci sono ancora moltissime informazioni disponibili del set che sarà presumibilmente realizzato in serie limitata: possiamo però anticiparvi a chi sarà dedicato. Michael Schumacher e la sua F2004, la monoposto rossa con cui il tedesco dominò l’emozionante stagione del 2004 vincendo davanti a Barrichello che guidava la stessa vettura. Il set arriverà a marzo, proprio in tempo per la primavera, e sarà composto da 735 pezzi in tutto.

Il prezzo è ancora incerto così come il numero di esemplari che verranno prodotti. Perfetto in tutti i dettagli, il kit riproduce perfettamente una delle vetture più iconiche e vincenti del Cavallino. Secondo voi, rispecchia fedelmente l’aura di quella monoposto?