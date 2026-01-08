Il Milan si salva nel recupero: 1-1 col Genoa, Stanciu sbaglia il rigore al 99’

Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Allegri, il Milan evita la sconfitta nel finale grazie a Leao. Il Genoa spreca il colpo grosso dagli undici metri.

Nel giorno simbolico delle 200 panchine rossonere di Massimiliano Allegri, il Milan non va oltre l’1-1 contro il Genoa a San Siro. I rossoneri vengono salvati nel recupero prima dal gol di Rafael Leao e poi dall’errore clamoroso di Stanciu, che al 99’ calcia alto il rigore della possibile vittoria rossoblù.

Avvio rossonero, poi cresce il Genoa

La partita si apre con il Milan subito pericoloso: al 7’ Gabbia, su cross di Bartesaghi, colpisce di testa costringendo Leali a deviare sulla traversa. Superato il primo spavento, il Genoa prende campo e gioca con personalità, sfruttando anche qualche disattenzione dei padroni di casa.

Il gol dell’ex Colombo

Al 29’ arriva il vantaggio ospite: Norton-Cuffy serve Malinovskyi, che finta il cross e poi pesca Colombo. L’ex rossonero anticipa Gabbia e segna in caduta l’1-0, senza esultare. Una rete che nasce da una lettura difensiva imperfetta del Milan e da una buona occupazione dell’area da parte del Genoa.

Occasioni sprecate e gol annullato

La reazione del Milan è immediata. Al 36’ Leali nega il pareggio a Leao da distanza ravvicinata, poi Fofana scivola al momento della conclusione sulla respinta. Il centrocampista francese viene sostituito all’intervallo da Loftus-Cheek. Al 58’ Pulisic trova la rete, ma il Var annulla per un controllo di braccio sull’assist di testa di Gabbia. Poco dopo è Bartesaghi a sfiorare il pari, ma il suo diagonale termina largo.

Assedio finale e miracoli di Leali

Con il passare dei minuti il Milan aumenta la pressione. Allegri inserisce anche il nuovo acquisto Fullkrug, ma è Leali a salire in cattedra, respingendo ogni tentativo. All’87’ il portiere genoano compie un grande intervento sulla volée di Pulisic, mantenendo il vantaggio rossoblù.

Recupero da brividi

Nel recupero succede di tutto. Al 92’, sugli sviluppi di un corner battuto da Modric, Frendrup prolunga e Leao, appostato al centro dell’area, trova la deviazione vincente per l’1-1. Quando la gara sembra chiusa, al 95’ l’arbitro Mariani assegna un rigore al Genoa per un contatto tra Ellertson e Bartesaghi. Dal dischetto Stanciu calcia però alle stelle, graziando il Milan.

Classifica e rimpianti

Il Milan resta a tre punti dall’Inter capolista e allunga a diciassette la striscia di imbattibilità, ma perde ancora terreno contro squadre della parte bassa della classifica. Il Genoa sale a quota 16, a +3 su Verona e Fiorentina, e lascia San Siro con il rammarico di un’occasione enorme sfumata nel finale.