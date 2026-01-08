Coppa del Mondo di spada femminile, 7 azzurre nel tabellone principale a Fujairah

Ottimo bilancio per l’Italia nella prova individuale negli Emirati Arabi Uniti: sette spadiste qualificate per la giornata clou di sabato.

Sono sette le azzurre qualificate al tabellone principale della gara individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo di spada in corso a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Un risultato significativo per la Nazionale guidata dal commissario tecnico Dario Chiadò.

Le qualificate di diritto e i successi dai gironi

Avevano già conquistato l’accesso diretto alla giornata di sabato, grazie al ranking internazionale, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte stabilmente nella top 16 mondiale. A loro si è aggiunta Federica Isola, che ha chiuso la fase a gironi con cinque vittorie e una sola sconfitta, per un’ottima differenza stoccate di +17.

I pass arrivati dai preliminari

Il numero delle italiane qualificate è salito a sette dopo i tabelloni preliminari, nei quali hanno centrato l’accesso al main draw anche Carola Maccagno e Lucrezia Paulis, completando così un quadro molto positivo per la spedizione azzurra.

Le atlete fermate lungo il cammino

Si è fermata nell’assalto decisivo Alessandra Bozza, mentre l’eliminazione è arrivata nel turno precedente per Gaia Caforio e Beatrice Cagnin. Fuori dopo la fase a gironi, invece, Nicol Foietta e Roberta Marzani.

Il programma delle prossime gare

La tappa di Coppa del Mondo di spada proseguirà domani con le qualificazioni della prova maschile. In parallelo, prenderanno il via anche le competizioni delle altre armi: il Grand Prix di sciabola a Tunisi, con le donne in pedana nella giornata di venerdì, e le prove di fioretto, con il torneo femminile a Hong Kong e quello maschile nello storico appuntamento di Parigi.

Gli accoppiamenti del tabellone principale

Nel tabellone principale da 64, in programma sabato, questi gli incontri che vedranno protagoniste le azzurre:

Maccagno – Krieger

Kowalczyk – Gnam

Isola – Beljajeva

Rizzi – Pirkowski

Paulis – Kryvytska

Santuccio – Gomez Lopez

Fiamingo – Bieleszova

Le italiane eliminate e la classifica

Tra le atlete italiane eliminate figurano Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Nicol Foietta e Roberta Marzani, attualmente inserite nelle rispettive posizioni della classifica internazionale.