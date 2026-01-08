Un weekend di grande calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e Bundesliga protagoniste

Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio un ricchissimo fine settimana di calcio su Sky e in streaming su NOW, con Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e Bundesliga. In palinsesto anche il secondo episodio di 1996, L’anno di Del Piero.

Il grande calcio torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con un weekend ricchissimo di appuntamenti, da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio. Riflettori puntati sulla ventesima giornata di Serie A Enilive, sulla ventunesima giornata di Serie C Sky Wifi e sulla sedicesima giornata di Bundesliga, oltre a un appuntamento speciale con il racconto dedicato ad Alessandro Del Piero.

Serie A Enilive, tre big match in co-esclusiva

La ventesima giornata di Serie A Enilive propone tre partite in co-esclusiva su Sky e NOW. Il programma si apre sabato sera con Atalanta-Torino, prosegue domenica con Verona-Lazio e si chiude lunedì con Juventus-Cremonese. Ampia copertura garantita dagli studi Sky Sport, con pre e postpartita, rubriche dedicate e collegamenti dai campi.

Studi, approfondimenti e volti Sky Sport

La squadra editoriale di Sky Sport accompagnerà ogni match con programmi di approfondimento come La Casa dello Sport, Sky Saturday Night, Sky Sunday Football, Campo Aperto Serie A, Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale, assicurando un racconto completo della giornata calcistica.

Il racconto di Del Piero

Lunedì 12 gennaio spazio anche al secondo episodio di 1996, L’anno di Del Piero, la produzione originale Sky Sport che ripercorre l’anno decisivo della carriera di Alessandro Del Piero. L’episodio sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con disponibilità anche on demand.

Serie C Sky Wifi, un turno ricchissimo

Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio si gioca anche la ventunesima giornata della Serie C Sky Wifi, con numerosi incontri distribuiti nell’arco del weekend. Il programma si completerà mercoledì 14 gennaio con le semifinali d’andata di Coppa Italia Serie C, tutte in diretta su Sky e NOW.

Bundesliga, torna il calcio tedesco

Dopo la pausa natalizia riparte anche la Bundesliga. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio va in scena la sedicesima giornata del massimo campionato tedesco, con sfide di alto livello come Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen-Stoccarda e Bayern Monaco-Wolfsburg.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND

SERIE A ENILIVE – 20ª GIORNATA

Sabato 10 gennaio

Ore 20.45: Atalanta-Torino

Domenica 11 gennaio

Ore 18.00: Verona-Lazio

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.45: Juventus-Cremonese

SERIE C SKY WIFI – 21ª GIORNATA

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30: Ascoli-Ternana

Ore 20.30: Audace Cerignola-Potenza

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30: Union Brescia-Trento

Ore 14.30: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14.30: Torres-Campobasso

Ore 14.30: Latina-Trapani

Ore 14.30: Giana Erminio-Renate

Ore 14.30: Albinoleffe-Pro Vercelli

Ore 17.30: Pro Patria-Inter U23

Ore 17.30: Ravenna-Forlì

Ore 17.30: Crotone-Team Altamura

Ore 17.30: Sorrento-Foggia

Ore 17.30: Pergolettese-Lumezzane

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30: Livorno-Juventus Next Gen

Ore 12.30: Casarano-Atalanta U23

Ore 14.30: Catania-Cavese

Ore 14.30: Monopoli-Siracusa

Ore 14.30: Alcione Milano-Cittadella

Ore 14.30: Carpi-Pianese

Ore 14.30: Virtus Verona-Arzignano Valchiampo

Ore 14.30: Novara-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30: Casertana-Benevento

Ore 17.30: Arezzo-Pontedera

Ore 17.30: Lecco-Triestina

Ore 17.30: Sambenedettese-Gubbio

Ore 17.30: Perugia-Bra

Ore 20.30: Pineto-Guidonia Montecelio

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30: Salernitana-Cosenza

Ore 20.30: Giugliano-AZ Picerno

COPPA ITALIA SERIE C – SEMIFINALI ANDATA

Mercoledì 14 gennaio

Ore 14.30: Renate-Latina

Ore 18.00: Ternana-Potenza

BUNDESLIGA – 16ª GIORNATA

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Sabato 10 gennaio

Ore 15.30: St. Pauli-Lipsia

Ore 18.30: Bayer Leverkusen-Stoccarda

Domenica 11 gennaio

Ore 15.30: Borussia Mönchengladbach-Augsburg

Ore 17.30: Bayern Monaco-Wolfsburg

SPECIALE SKY SPORT

Lunedì 12 gennaio