Un weekend di grande calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e Bundesliga protagoniste

Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio un ricchissimo fine settimana di calcio su Sky e in streaming su NOW, con Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e Bundesliga. In palinsesto anche il secondo episodio di 1996, L’anno di Del Piero.
Il grande calcio torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con un weekend ricchissimo di appuntamenti, da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio. Riflettori puntati sulla ventesima giornata di Serie A Enilive, sulla ventunesima giornata di Serie C Sky Wifi e sulla sedicesima giornata di Bundesliga, oltre a un appuntamento speciale con il racconto dedicato ad Alessandro Del Piero.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Serie A Enilive, tre big match in co-esclusiva
La ventesima giornata di Serie A Enilive propone tre partite in co-esclusiva su Sky e NOW. Il programma si apre sabato sera con Atalanta-Torino, prosegue domenica con Verona-Lazio e si chiude lunedì con Juventus-Cremonese. Ampia copertura garantita dagli studi Sky Sport, con pre e postpartita, rubriche dedicate e collegamenti dai campi.
Studi, approfondimenti e volti Sky Sport
La squadra editoriale di Sky Sport accompagnerà ogni match con programmi di approfondimento come La Casa dello Sport, Sky Saturday Night, Sky Sunday Football, Campo Aperto Serie A, Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale, assicurando un racconto completo della giornata calcistica.
Il racconto di Del Piero
Lunedì 12 gennaio spazio anche al secondo episodio di 1996, L’anno di Del Piero, la produzione originale Sky Sport che ripercorre l’anno decisivo della carriera di Alessandro Del Piero. L’episodio sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con disponibilità anche on demand.
Serie C Sky Wifi, un turno ricchissimo
Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio si gioca anche la ventunesima giornata della Serie C Sky Wifi, con numerosi incontri distribuiti nell’arco del weekend. Il programma si completerà mercoledì 14 gennaio con le semifinali d’andata di Coppa Italia Serie C, tutte in diretta su Sky e NOW.
Bundesliga, torna il calcio tedesco
Dopo la pausa natalizia riparte anche la Bundesliga. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio va in scena la sedicesima giornata del massimo campionato tedesco, con sfide di alto livello come Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen-Stoccarda e Bayern Monaco-Wolfsburg.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND
SERIE A ENILIVE – 20ª GIORNATA
Sabato 10 gennaio
-
Ore 20.45: Atalanta-Torino
Domenica 11 gennaio
-
Ore 18.00: Verona-Lazio
Lunedì 12 gennaio
-
Ore 20.45: Juventus-Cremonese
SERIE C SKY WIFI – 21ª GIORNATA
Venerdì 9 gennaio
-
Ore 20.30: Ascoli-Ternana
-
Ore 20.30: Audace Cerignola-Potenza
Sabato 10 gennaio
-
Ore 14.30: Union Brescia-Trento
-
Ore 14.30: L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta
-
Ore 14.30: Torres-Campobasso
-
Ore 14.30: Latina-Trapani
-
Ore 14.30: Giana Erminio-Renate
-
Ore 14.30: Albinoleffe-Pro Vercelli
-
Ore 17.30: Pro Patria-Inter U23
-
Ore 17.30: Ravenna-Forlì
-
Ore 17.30: Crotone-Team Altamura
-
Ore 17.30: Sorrento-Foggia
-
Ore 17.30: Pergolettese-Lumezzane
Domenica 11 gennaio
-
Ore 12.30: Livorno-Juventus Next Gen
-
Ore 12.30: Casarano-Atalanta U23
-
Ore 14.30: Catania-Cavese
-
Ore 14.30: Monopoli-Siracusa
-
Ore 14.30: Alcione Milano-Cittadella
-
Ore 14.30: Carpi-Pianese
-
Ore 14.30: Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
-
Ore 14.30: Novara-Dolomiti Bellunesi
-
Ore 17.30: Casertana-Benevento
-
Ore 17.30: Arezzo-Pontedera
-
Ore 17.30: Lecco-Triestina
-
Ore 17.30: Sambenedettese-Gubbio
-
Ore 17.30: Perugia-Bra
-
Ore 20.30: Pineto-Guidonia Montecelio
Lunedì 12 gennaio
-
Ore 20.30: Salernitana-Cosenza
-
Ore 20.30: Giugliano-AZ Picerno
COPPA ITALIA SERIE C – SEMIFINALI ANDATA
Mercoledì 14 gennaio
-
Ore 14.30: Renate-Latina
-
Ore 18.00: Ternana-Potenza
BUNDESLIGA – 16ª GIORNATA
Venerdì 9 gennaio
-
Ore 20.30: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund
Sabato 10 gennaio
-
Ore 15.30: St. Pauli-Lipsia
-
Ore 18.30: Bayer Leverkusen-Stoccarda
Domenica 11 gennaio
-
Ore 15.30: Borussia Mönchengladbach-Augsburg
-
Ore 17.30: Bayern Monaco-Wolfsburg
SPECIALE SKY SPORT
Lunedì 12 gennaio
-
1996, L’anno di Del Piero – Episodio 2
In onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, disponibile anche on demand.