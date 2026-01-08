Chivu ha deciso, rifiuto secco: per Dumfries cambia tutto

Una scelta improvvisa scuote l’ambiente nerazzurro e cambia le gerarchie: l’Inter rivede i suoi piani di mercato: Chivu ha deciso.

Il calciomercato, si sa, è fatto di incastri, intuizioni e decisioni che spesso arrivano quando meno te lo aspetti. Infatti, in casa Inter, nelle ultime ore si è respirata un’aria diversa dal solito, quasi di sorpresa generale. Cristian Chivu ha preso una posizione netta, una di quelle che non passano inosservate e che inevitabilmente finiscono per ridisegnare scenari e prospettive. Una mossa che ha lasciato spiazzati tifosi e addetti ai lavori, però che racconta molto delle idee dell’allenatore nerazzurro.

All’inizio non era chiaro cosa stesse realmente succedendo. Qualche voce, qualche indiscrezione di mercato, nulla che facesse pensare a un cambio di rotta così deciso. Poi, però, è emerso un dettaglio che ha acceso i riflettori sull’esterno destro dell’Inter e su un equilibrio che sembrava ormai consolidato. Da lì in avanti, tutto ha iniziato a prendere una forma diversa.

Chivu dice no, ha deciso e cambia il mercato Inter

Il punto di svolta arriva quando il Besiktas decide di muoversi con forza su Luis Henrique. Il club turco ha mostrato un interesse concreto per l’esterno brasiliano, sondando il terreno con l’Inter e facendo capire di essere pronto ad affondare il colpo. Una di quelle situazioni che, in altri momenti, avrebbero potuto portare a una trattativa vera e propria, magari utile anche per finanziare altre operazioni in entrata.

Ed è qui che Chivu sorprende tutti. L’Inter, infatti, dice no. Un rifiuto secco, senza troppi giri di parole. Nessuna apertura, nessuna volontà di ascoltare offerte. Una presa di posizione chiara che fa uscire allo scoperto l’allenatore e che lascia intendere come le sue idee siano già ben definite. Luis Henrique non si muove, almeno per ora, e non per mancanza di mercato, ma per scelta tecnica.

Dietro questo no c’è molto più di una semplice valutazione economica. Chivu ha deciso di dare fiducia al brasiliano, convinto che possa ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere nerazzurro. Senza ombra di dubbio è una decisione forte, perché va a toccare direttamente uno dei punti fermi delle ultime stagioni, Denzel Dumfries. L’olandese, infatti, non è più così intoccabile come poteva sembrare fino a qualche mese fa.

La situazione si complica ulteriormente se si guarda all’infermeria. Dumfries è alle prese con un infortunio e il suo rientro resta tutto da valutare. Tempi, condizioni fisiche e soprattutto rendimento sono ancora un’incognita. In questo contesto, la crescita di Luis Henrique potrebbe diventare un fattore decisivo. Se il brasiliano dovesse sfruttare al meglio le occasioni che Chivu sembra pronto a concedergli, le gerarchie sulla fascia potrebbero cambiare in modo anche piuttosto netto.

Il mercato dell’Inter, a questo punto, prende una direzione diversa. Non più la ricerca immediata di un’alternativa o di una cessione quasi scontata, ma la volontà di aspettare, osservare e valutare internamente. Una strategia che parla di fiducia e di coraggio, però anche di grande responsabilità, perché le aspettative restano alte e il margine di errore è ridotto.

I tifosi osservano con attenzione, divisi tra curiosità e un pizzico di apprensione. Chivu, dal canto suo, sembra convinto della scelta fatta. Ha detto no al Besiktas, ha puntato su Luis Henrique e ha lanciato un messaggio chiaro a tutto il gruppo. All’Inter nessuno ha il posto garantito, tutto passa dal campo. E Dumfries, ora, lo sa bene. Il calciomercato è ancora lungo, però una cosa è certa: questa decisione inaspettata ha già cambiato il presente e potrebbe influenzare in modo decisivo anche il futuro nerazzurro.