Atletica, Andy Diaz: “Voglio mantenere il mio livello. Record triplo? Dobbiamo aspettare”

Presente a ‘Tuttofood‘, rassegna dell’agroalimentare in corso a Fiera Milano, Andy Diaz ha parlato dei suoi prossimi impegni: “Per me la vera sfida è mantenere costantemente il mio livello. Nell’ultima gara non vedevo l’ora di scendere in pista e anche se il record non è uscito bisogna aspettare“. Ha poi parlato Fabrizio Donato, allenatore del campione azzurro di salto triplo: “Abbiamo un accordo. Gli ho detto di aspettare a battere il mio record visto che tra poco compirà 23 anni, così da poter festeggiare insieme“. Infine, sono arrivate parole al miele per Andy Diaz Hernandez anche da parte dei responsabili di Dalla Costa Alimentare: “La sua è una splendida storia di successo. E’ motivo d’orgoglio unire il nostro nome a quelli di un’eccellenza italiana come lui“.