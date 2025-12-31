Milan, Cassano svela un clamoroso retroscena: “Thiago Silva? È stato lui a non volerlo in rossonero”

Antonio Cassano parla senza filtri e svela un clamoroso retroscena sul mancato ritorno di Thiago Silva al Milan.

Antonio Cassano ha scosso il mondo Milan con un nuovo retroscena sul mercato. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex attaccante ha parlato del mancato ritorno in rossonero di Thiago Silva. Stando alle parole di Fanta Antonio, l’operazione sarebbe sfumata a causa della presa di posizione di Max Allegri.

Cassano ha raccontato che Thiago Silva, oggi al Porto, era pronto a tornare a Milano anche senza particolari pretese economiche. Secondo l’ex fantasista, Zlatan Ibrahimovic aveva dato subito il suo via libera, convinto che la presenza del brasiliano potesse aiutare soprattutto i difensori più giovani nello spogliatoio.

Cassano attacca Allegri: svelato il retroscena sul mancato ritorno in rossonero di Thiago Silva

Secondo Cassano, la trattativa si è arenata perché Max Allegri non ha voluto il ritorno del brasiliano. L’allenatore avrebbe messo un vero e proprio blocco alla possibilità di far ritornare Thiago Silva in rossonero.

Cassano ha rivelato: “Thiago Silva era disposto a venire al Milan a zero firmando un contratto in bianco, ha detto ‘Fate voi il contratto e vengo’. Ibrahimovic aveva detto sì a Thiago Silva, Allegri ha fermato tutto. Lo so per certo. Il signor Allegri gli ha chiuso il cancello a tripla mandata. Lui e Furlani hanno rifiutato di accoglierlo al Milan. È una roba gravissima, soprattutto per i tifosi del Milan, che sono affezionati al ragazzo, a un campione del genere, che era andato via dal Milan piangendo, senza volerlo”.

Cassano ha poi rincarato la dose: “Questa è un’altra delle giocate di Allegri, che ci ha messo cinque giorni per dirgli di no, ha fatto il gioco delle tre carte, gli ha detto ‘no, ma sai … È meglio che ci lasciamo come eravamo, mi serve un attaccante, non un difensore’, senza mai dire di no. Ovviamente il ragazzo, che ha i c***i, ha detto ‘Tranquillo, no. Trovo altro’”.

Infine, Cassano ha dichiarato: “Il ragazzo, Thiago Silva, voleva chiudere un cerchio, era andato via dal Milan senza volerlo. Voleva venirci in bianco, dicendo ‘mettete voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia’, non a Nesta o Maldini. E Allegri per rispondere non ha dovuto mandare mille messaggi, dicendo ‘no, sai, ma è meglio che… Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato perché ha messo il veto Allegri. Ibrahimovic lo voleva”.