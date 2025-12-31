Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata ricca per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 31 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.
Sarà una giornata carica di emozioni per il mondo dello sport. In programma due eventi di atletica su strada: la BOclassic a Bolzanocon e la We Run Rome. A prendersi la scena saranno anche il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini, oltre alla Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. La giornata sarà arricchita da ben quattro match della Coppa d’Africa e dai match di NBA e NHL.
Il programma completo
11.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera maschile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
12.50 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara maschile sui 10 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 femminile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.30 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara femminile sui 5 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
14.00 ATLETICA – We Run Rome a Roma, gara maschile/femminile sui 10 km (non è prevista diretta tv/streaming)
14.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera femminilea Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
16.00 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
16.25 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)
17.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Guinea Equatoriale-Algeria, Sudan-Burkina Faso (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Kholood-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)
18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Washington Capitals-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)
19.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Golden State Warriors (diretta streaming su NBA League Pass)
20.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Gabon-Costa d’Avorio, Mozambico-Camerun (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
21.00 BASKET (NBA) – Due partite: Atlanta Hakws-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-Orlando Magic (diretta streaming su NBA League Pass)
21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Vegas Golden Knights-Nashville
Predators (diretta streaming su DAZN)
21.30 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns (diretta streaming su NBA League Pass)
22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Anaheim Ducks-Tampa Bay Lightning-San José Sharks-Minnesota Wild (diretta streaming su DAZN)