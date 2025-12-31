Sportface TVOriginals
Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Sport in tv, c'è l'atletica
Sport in tv, l'atletica è pronta a dare spettacolo - (IPA Agency) Sportface.it

Giornata ricca per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 31 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà una giornata carica di emozioni per il mondo dello sport. In programma due eventi di atletica su strada: la BOclassic a Bolzanocon e la We Run Rome. A prendersi la scena saranno anche il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini, oltre alla Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. La giornata sarà arricchita da ben quattro match della Coppa d’Africa e dai match di NBA e NHL.

Il programma completo

11.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera maschile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN) 

12.50 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara maschile sui 10 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play) 

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 femminile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN) 

13.30 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara femminile sui 5 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play) 

14.00 ATLETICA – We Run Rome a Roma, gara maschile/femminile sui 10 km (non è prevista diretta tv/streaming) 

14.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera femminilea Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN) 

16.00 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN) 

16.25 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv) 

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Guinea Equatoriale-Algeria, Sudan-Burkina Faso (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it) 

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Kholood-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv) 

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Washington Capitals-New York Rangers (diretta streaming su DAZN) 

19.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Golden State Warriors (diretta streaming su NBA League Pass) 

20.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Gabon-Costa d’Avorio, Mozambico-Camerun (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it) 

21.00 BASKET (NBA) – Due partite: Atlanta Hakws-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-Orlando Magic (diretta streaming su NBA League Pass) 

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Vegas Golden Knights-Nashville

Predators (diretta streaming su DAZN) 

21.30 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns (diretta streaming su NBA League Pass) 

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Anaheim Ducks-Tampa Bay Lightning-San José Sharks-Minnesota Wild (diretta streaming su DAZN) 

