Spalletti pregusta il colpaccio: affare da sballo in Serie A

La Juve ha individuato il regista che fa al caso di Spalletti: il rinforzo arriva dalla Serie A, fissato il prezzo.

Mancano solo due giorni all’apertura del mercato di gennaio e i top club di Serie A sono già pronti a mettere a segno qualche colpo di spessore per migliorare le proprie rose e accontentare gli allenatori. In molti credono che la Juventus sarà tra le protagoniste di questa campagna acquisti invernale: i bianconeri stanno ottenendo risultati più soddisfacenti con Luciano Spalletti al timone ma c’è bisogno di una o due pedine di livello per poter davvero sperare in qualcosa di più del quarto posto.

La carenza principale è a centrocampo: non è un segreto che Spalletti abbia chiesto già da tempo a Comolli e Chiellini un giocatore che possa garantire il giusto mix tra qualità e personalità. Nelle ultime settimane tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri, senza però riscontri concreti. Ora, però, la dirigenza juventina sembra aver trovato l’elemento che può fare davvero al caso di Spalletti.

Il club torinese ha infatti deciso di pescare in Serie A, precisamente in casa Atalanta: in cima alla lista di Comolli è infatti finito Lazar Samardzic, classe 2002, alla sua seconda stagione con la Dea. L’ex Udinese ha totalizzato finora 18 presenze stagionali con i bergamaschi, andando a segno una volta in campionato e in due occasioni in Champions League.

Affare da sballo, svolta Spalletti: ecco il regista perfetto

Tuttavia sono pochi i match dove Samardzic è sceso in campo dal primo minuto: anche con Palladino il centrocampista della Nazionale serba è considerato solo un’alternativa. Una situazione che ovviamente non fa stare tranquillo il giocatore: la mancanza di serenità è parsa evidente anche nei minuti finali di Atalanta-Inter, quando proprio Samardzic – subentrato a un quarto d’ora dal termine a Kolasinac – ha fallito un gol che pareva praticamente fatto.

L’ipotesi che Samardzic lasci Bergamo già a gennaio ha cominciato a prendere sempre più corpo. In prima fila sembrava esserci la Lazio, dato che l’ex Udinese piace tantissimo a Sarri, ma proprio in queste ore si è fatta sotto la Juventus. Le caratteristiche del serbo possono fare molto comodo a Spalletti: il 23enne garantisce infatti un’ottima visione di gioco, la capacità di giocare in verticale e un certo dinamismo.

Inoltre Samardzic è apprezzato dal tecnico di Certaldo anche per la sua duttilità: può rendere molto bene non solo come regista o trequartista, ma anche nel ruolo di seconda punta. Comolli potrebbe proporre un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto fissato a circa 20 milioni.