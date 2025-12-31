Napoli, Manna avverte: “Gennaio a saldo zero, priorità al reparto offensivo”

Il ds azzurro definisce la strategia invernale: sostenibilità economica e possibili interventi mirati davanti.

Il SSC Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio seguendo una linea di rigore finanziario. A ribadirlo è il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha illustrato al Corriere dello Sport le priorità del club.

Il Napoli non intende stravolgere l’organico, ma valuta interventi funzionali al progetto tecnico.

Un approccio prudente, anche alla luce delle esperienze recenti.

Il reparto offensivo resta quello più attenzionato dalla dirigenza azzurra.

«I rientri di Anguissa e Gilmour sono vicini, mentre Lukaku e De Bruyne rappresentano ancora un’incognita. Per questo stiamo valutando come alzare la qualità davanti».