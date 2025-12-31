Napoli, Manna avverte: “Gennaio a saldo zero, priorità al reparto offensivo”

Il ds azzurro definisce la strategia invernale: sostenibilità economica e possibili interventi mirati davanti.
Il SSC Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio seguendo una linea di rigore finanziario. A ribadirlo è il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha illustrato al Corriere dello Sport le priorità del club.
«Il principio sarà il saldo zero: per inserire un giocatore bisogna prima creare spazio economico».
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Strategia: migliorare senza rischi
Il Napoli non intende stravolgere l’organico, ma valuta interventi funzionali al progetto tecnico.
«Vorremmo premiare il lavoro di Conte e della squadra migliorando il livello complessivo senza rompere gli equilibri. Non so se ci riusciremo, ma ci proveremo».
Un approccio prudente, anche alla luce delle esperienze recenti.
Focus sull’attacco
Il reparto offensivo resta quello più attenzionato dalla dirigenza azzurra.
«I rientri di Anguissa e Gilmour sono vicini, mentre Lukaku e De Bruyne rappresentano ancora un’incognita. Per questo stiamo valutando come alzare la qualità davanti».
Nessuna rivoluzione
Smentite, almeno per ora, le ipotesi di scambi con la Roma.
«Lo scambio di prestiti tra Lucca e Dovbyk non è una strada percorribile».
Manna ha inoltre espresso perplessità su eventuali cessioni interne alla Serie A:
«Raspadori è un giocatore importante, non avrebbe senso rinforzare una concorrente».
Il Napoli, dunque, si avvicina a gennaio con un obiettivo chiaro: interventi selettivi in attacco, compatibili con una gestione economica sostenibile.