Atalanta-Juventus, Vlahovic ammonito per “comportamento non regolamentare in campo”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, contro l’Atalanta è stato ammonito per “comportamento non regolamentare in campo”. Emerge dal comunicato del giudice sportivo, che nei suoi provvedimenti, in seguito alla lettura del referto dell’arbitro Daniele Doveri di Roma 1, ha segnalato il cartellino giallo, il primo rimediato dal serbo bianconero in questa stagione, per comportamento non regolamentare in campo in seguito all’esultanza di reazione nei confronti della curva Pisani degli orobici che facevano piovere insulti di tipo razzista nei suoi confronti.