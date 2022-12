Argentina-Francia oggi in tv: canale, orario e streaming finale Mondiali Qatar 2022

Ci siamo. E’ arrivato il momento dell’ultimo atto dei Mondiali di Qatar 2o22, che vedrà l’Argentina sfidare la Francia per la conquista della ventunesima Coppa del Mondo. Per l’Albiceleste si tratta della sesta finale della sua storia, mentre i Blues sognano uno storico bis dopo il trionfo a Russia 2018. I ragazzi di Scaloni arrivano da cinque vittorie consecutive, arrivate dopo l’incredibile ko all’esordio contro l’Arabia Saudita; la formazione di Deschamps ha invece perso l’ultima sfida della fase a gironi contro la Turchia e portato a casa cinque vittorie totali. Tanta attesa per il duello tra i due leader della classifica marcatori, Mbappé e Lionel Messi. Appuntamento al Lusail Iconic Stadium alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre.

Diretta tv – La partita verrà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1 e Rai 4k. Inoltre, la sfida sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay.