LIVE – Argentina-Francia 7-5 d.c.r., finale Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022. E’ arrivato il momento dell’ultimo atto della ventiduesima Coppa del Mondo. Per l’Albiceleste si tratta della sesta finale della sua storia, mentre i Blues sognano uno storico bis dopo il trionfo a Russia 2018. I ragazzi di Scaloni arrivano da cinque vittorie consecutive, arrivate dopo l’incredibile ko all’esordio contro l’Arabia Saudita; la formazione di Deschamps ha invece perso l’ultima sfida della fase a gironi contro la Turchia e portato a casa cinque vittorie totali. Tanta attesa per il duello tra i due leader della classifica marcatori, Mbappé e Lionel Messi. Appuntamento al Lusail Iconic Stadium alle ore 16. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Argentina-Francia 7-5 dcr (23′ rig. Messi, 36′ Di Maria, 80′ rig. Mbappè, 82′ Mbappè, 110′ Messi, 117′ rig. Mbappè)

4 – MONTIEL GOL. ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO

4 – KOLO MUANI GOL

3 – PAREDES GOL

3 – TCHOUAMENI SBAGLIA

2 – DYBALA GOL

2 – COMAN SBAGLIA, PARA MARTINEZ

1 – MESSI GOL

1 – MBAPPE GOL

SI VA AI RIGORI

123′ – MARTINEZ! MARTINEZ! PARATA SENSAZIONALE SU KOLO MUANI

120′ – DENTRO DYBALA SOLO PER I RIGORI. FUORI TAGLIAFICO

117′ – MBAPPE! TRIPLETTA! GOL DAGLI UNDICI METRI

117′ – RIGORE! MONTIEL COL BRACCIO

110′ – MESSI! MESSI! MESSI! Lautaro calcia, Messi da due passi mette in rete. Tutto regolare

106 ‘ – Al via il secondo tempo supplementare

105′ – Un’altra chance! Lancio per Lautaro, stavolta è Varane a chiuderlo

104′ – Lautaro! Che occasione: ha la palla vittoria, ma si fa murare da Upamecano

101′ – Dentro Lautaro e Paredes, fuori De Paul e Alvarez

91′ – Al via il primo tempo supplementare

SI VA AI SUPPLEMENTARI. UNA DELLE FINALI PIU’ EPICHE DI SEMPRE

97′ – MESSI! Botta dalla distanza, Lloris si salva in corner

90′ – Otto di recupero

82′ – GOL FRANCIA! 2-2! SCAMBIO THURAM-MBAPPE! L’ATTACCANTE AL VOLO BATTE MARTINEZ: 2-2

80′ – MBAPPE! GOL FRANCIA! SI RIAPRE TUTTO

79′ – RIGORE FRANCIA! Fallo di Otamendi su Kolo Muani

70′ – Primo squillo di Mbappè: conclusione alta

64′ – Fuori Di Maria, dentro Acuna. Una lezione di calcio dello juventino. Si passa al 3-5-2

61′ – Che occasione! Di Maria semina il panico e scarica, Messi arriva al tiro ma Rabiot è provvidenziale nel recupero

59′ – Di Maria premia il taglio di Alvarez che prova a sorprendere Lloris sul suo palo: il portiere blocca in due tempi

53′ – Ammonito Rabiot per un fallo su De Paul

49′ – Conclusione al volo di De Paul, Lloris blocca

46‘ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Sette di recupero

41′ – DOPPIO CAMBIO DESCHAMPS. Fuori Dembele e Giroud, dentro Kolo Muani e Thuram

36′ – RADDOPPIO ARGENTINA! CONTROPIEDE PAZZESCO! Messi innesca Mac Allister che serve un cioccolatino da scartare per Di Maria. Lo juventino si conferma uomo da finali: 2-0

32′ – Conclusione di Mac Allister: palla alta

23′ – VANTAGGIO ARGENTINA! LEO MESSI NON SBAGLIA SU RIGORE!

21′ – RIGORE! Dembele stende Messi in area, Marciniak concede il rigore

18′ – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, Romero lo stende. Punizione pericolosa per i Bleus

17′ – Che occasione! Scambio Messi-De Paul, l’ex Udinese scarica e Di Maria sbaglia il tiro in posizione precaria d’equilibrio

16′ – La Francia prova a fare possesso palla

10′ – Allarme Francia! Lloris a terra dopo uno scontro in area

6′ – Ci prova De Paul: conclusione col destro, Varane devia in corner col brivido. Gran partenza dell’Albiceleste

5′ – Conclusione di Mac Allister da fuori: Lloris blocca

2′ – Argentina col 4-3-3. Francia a specchio, ma con Griezmann tuttocampista

1′ – Si parte, fischio d’inizio